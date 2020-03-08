وزارة الخارجية تدين الاعتداء الإرهابي في تونس

وزارة الخارجية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، بشدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في تونس، وتسبب في استشهاد ضابط أمن وإصابة آخرين، ووصفته بالاعتداء "الجبان"..



وأعربت "الخارجية" باسم دولة فلسطين مجددا، عن وقوفها الدائم إلى جانب جمهورية تونس الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، وعبرت عن ثقتها في قدرة تونس على مواجهة الإرهاب والتصدي له والانتصار عليه. وتقدمت بتعازيها الحارة لذوي الشهيد، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، ولتونس الشقيقة كل التقدم والازدهار والاستقرار.