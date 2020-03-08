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شاهد: أول ظهور علني للملك سلمان بعد أنباء وفاته واعتقال الأمراء

شاهد: أول ظهور علني للملك سلمان بعد أنباء وفاته واعتقال الأمراء
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
في أول ظهور علني له بعد أنباء وفاته، واعتقالات الأمراء الأخيرة في السعودية، التقى الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الأحد، سفيرين سعوديين، وقد بثت وكالة الأنباء السعودية مقاطع فيديو من اللقاء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية: إمن سفيري المملكة المعينين حديثاً لدى أوكرانيا والأوروغواي، أديا القسم أمام الملك في الرياض، ونشرت صوراً للمناسبة ظهر فيها العاهل السعودي، وهو يصافح أحدهما.

واعتقل الحرس الملكي يوم الجمعة الماضي، شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز، وابن شقيق الملك ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، لاتهامهما بتدبير محاولة "انقلاب" للإطاحة بولي العهد محمد، بحسب ما قال مسؤولان عربي وغربي لـ (فرانس برس).

كما اعتقل أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف، وهو الأمير نواف بن نايف، بحسب ما أكد المسؤولان اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما.

وكانت مصادر قالت لـ (ويترز) في وقت سابق، إن الملك سلمان وقع شخصياً على أمر اعتقال الأمراء، مشيرة إلى أن "الملك في حالة عقلية وبدنية سليمة".

 

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