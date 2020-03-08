الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 28

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 28 مصاباً بعد تسجيل حالات جديدة من سكان القدس.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، إن عدد الإصابات يتزايد، مضيفاً: "ارتفع عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى أكثر من 25".



وأضاف ليتسمان، وفق صحيفة (معاريف): "27 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي بسبب الفيروس، وسنتخذ تدابير قاسية للحد من انتشاره، ووضعنا أفضل من البلاد المجاورة".



وتابع ليتسمان: "الأمور ليست بسيطة، لكننا سنتخذ أقسى الإجراءات للحفاظ على مواطني إسرائيل".