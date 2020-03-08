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الأردن تُعلن اقتراب شفاء المريض الوحيد بفيروس (كورونا) بالمملكة

الأردن تُعلن اقتراب شفاء المريض الوحيد بفيروس (كورونا) بالمملكة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن نتائج الفحوصات المخبرية للمصاب الوحيد المصاب بفيروس (كورونا) في المملكة أظهرت أن قوة الفيروس في جسده بدأت تتضاءل، وأن المريض يتماثل للشفاء حالياً.

وأكد وزير الصحة، أنه في الأردن لا توجد إلا حالة واحدة مثبت إصابتها بالفيروس، وفق (روسيا اليوم). 

وأعلن جابر، أن مجلس الوزراء اتخذ في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، مجموعة من القرارات للحد من إمكانية انتشار المرض ودخوله إلى المملكة.

وقرر مجلس الوزراء، منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، ووقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة، والذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض، ووقف الرحلات المدرسية الخارجية، وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء، والاستمرار بنصح المواطنين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى.

وقدم مجلس الوزراء النصح للمواطنين القادمين من بعض الدول التي لم تصل إلى المرحلة الموبوءة، ولكن يوجد فيها عدد كبير من الإصابات بالفيروس مثل العراق ومصر وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بعمل الحجر المنزلي الذاتي. 

وشدد على أن ذلك يعتبر مسؤولية مجتمعية كبيرة، حيث ينصح القادمون من هذه الدول بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، والاتصال بالجهات الصحية في حال ظهرت لديهم أعراض، ليتم التواصل معهم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكد جابر، أن مجلس الوزراء قرر أيضاً، تشديد الرقابة على المعابر الحدودية، مشيراً إلى أنه يتم دراسة المعابر الحدودية البرية للمملكة بشكل مكثف، لافتاً إلى أنه سيتم الأخذ برأي الخبراء في مجال الأوبئة، والخروج بتوصيات خلال 48 ساعة أو أكثر.

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