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نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)

نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الصيادلة في فلسطين، مساء الأحد، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

نتابع ببالغ الحرص والقلق تفشي وباء العصر المعروف باسم فايروس كورونا الذي ينتشر في انحاء العالم ابتدأ من الصين حيث تتزايد يوما بعد يوم نسب الاصابات بهذا الوباء، حتى وصل الى بلاد فلسطين المحتلة الصابرة واخذ ينال من ابناء شعبنا وزائرينا من البلاد المختلفة.

إننا في نقابة صيادلة فلسطين المحافظات الجنوبية نبعث برسائل عدة من خلال المسؤولية المهنية والعلمية لنا كصيادلة من هذا المجتمع ونحرص على صحة ابناء فلسطين ونهتم بها، ونؤكد على التالي:

1. ندعو الله ان يسلم شعبنا من هذا الوباء ويجنبنا الاصابة به.

2. نثمن ونقدر كل الجهود المبذولة والمتعاونة في الحفاظ على ابناء شعبنا

3. علينا ان نهتم بطرق التوعية والوقاية والاهتمام بالنظافة العامة وتجنب الازدحام تجنبا للإصابة.

4. متابعة الارشادات والنصائح التي تصدرها الجهات الرسمية والحكومية وخاصة ووزارة الصحة الفلسطينية.

5. التواصل مع رقم الطوارئ 103 في حال حدوث اي طارئ لا سمح الله.

6. نطلق شعار "الصيدلي جارك هو مستشارك" حيث لا تتردد في استشارة ذوي الاختصاص والتوجه لأقرب صيدلي بالقرب منك.

زملاؤنا الصيادلة الكرام، يجب ان نقف عند مسؤولياتنا في الحفاظ على ابناء شعبنا ونقدم لهم كل دعم ومعلومة حسب الامكانيات المتاحة للحد من انتشار الوباء ونؤكد على التالي:

1. يجب الحفاظ على طمأنة الجمهور والاهتمام بصحتهم بالدرجة الاولى

2. توفير المعلومات الضرورية والتوعية والارشاد للجمهور في الحد من الاصابة والتقليل منها.

3. توفير المتطلبات اللازمة والضرورية من ادوات صحية مساعدة.

4. عدم استغلال الازمة الحالية واعتبارها فرصة لتسويق وترويج خاصة.

5. عدم بث الاشاعات والذعر بين صفوف المواطنين.

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