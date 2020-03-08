دولي

ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) بإيطاليا ورئيس أركان الجيش من بين المصابين

ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) بإيطاليا ورئيس أركان الجيش من بين المصابين
منطقة حجر صحي في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) المستجد، في منطقة "لومبارديا" وذلك خلال يوم واحد فقط.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الأحد، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الضابط سيلفاتور فارينا، رئيس هيئة الأركان في الجيش أصيب بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا وأشار إلى أنه يطبق العزل الذاتي على نفسه في المنزل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأشار سيريو إلى أنه حضر اجتماعا، الأربعاء الماضي في العاصمة، روما، لرؤساء المناطق بهدف بحث تفشي الفيروس في البلاد حيث كان يشارك رئيس منطقة لاتسيو الذي أعلن لاحقا عن إصابته بـ (كورونا)، وفق ما نقل موقع (سي ان ان).

وقال رئيس بيدمونت إنه ذهب لإجراء فحوصات احترازيا وأشار إلى أنه تلقى النتائج مساء السبت، لافتا إلى أنه لا يريد أن يخلق حالة من الهلع حول حالته وأكد أن حكومة بلاده جاهزة للتصدي لهذا الحدث الطارئ.

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