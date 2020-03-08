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محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى
فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا
رام الله - دنيا الوطن
تفقد اللواء كامل حميد، محافظ بيت لحم، مركز الحجر الذي سيقام في المركز الوطني للإدمان، حيث سيشكل مركز خدمات حجر وخدمات طبية لمصابي (كورونا).

وقال إن هذا المركز الوطني الأول للعلاج الذي أصبح جاهزاً والذي تم تحويله من مبنى لمركز للعلاج خلال فترة قياسية وهي 48 ساعة.

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أية حالة تظهر عليها فايروس (كورونا) سيتم تحويلها للعلاج فوراً خلال الساعات القليلة القادمة، وسيكون لديه قدرة على استقبال أي مصاب.

وقال حميد: إن هناك خطة تعمل بها اللجنة المكلفة وفي حال ظهرت أي حالة مريضة سيتعامل معها المركز فوراً، مؤكداً أن المركز يتسع إلى 54 حالة، مشيراً إلى أن المركز مجهز بغرف إنعاش وغرف متوسطة للحالات المتوسطة.

ونوه المحافظ حميد إلى أن هناك ما لايقل عن 2000 مواطن يجب أن يكونوا في الحجر المنزلي، محذراً أصحاب العمل من استقبال أي شخص من المحجورين بيتياً والأشخاص أنفسهم المبلغين بالحجر الخروج من أماكن الحجر وتحت طائلة المسؤولية حتى نستطيع أن نحد من نشر العدوى.

وقال المحافظ: إن الطواقم الطبية المجهزة والمختصة تعمل على مدار الساعة من أجل الحد من انتشار المرض وتنفيذ إجراءات وزارة الصحة.

وأكد أن إجراء أخذ العينات من أي شخص تتم بعد الرجوع إلى قوانين وزارة الصحة العالمية، وأن أخذ العينات لا يتم إلا بعد التأكد من لزوم أخذها، وأن الطواقم العاملة هي من تقدر من يجب إخضاعه للفحص وليس كل مواطن يشعر بأعراض بأية ألم من الضرورة أن يكون مصاب.

وأكد المحافظ أن إجراءات نصب الحواجز والإغلاق سوف تتصاعد خلال الفترة القادمة حتى القضاء على هذا الوباء بشكل نهائي وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى خلال الساعات القادمة.

وناشد المحافظ المواطنين عدم التحرك إلا للضرورة القصوى والبقاء في المنازل حتى نستطيع تجاوز هذا الوباء وان ننتصر على هذا الفايروس والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية والامنية وعدم الدخلو في اي تجمعات للحد منه.

ورافق المحافظ خلال جولته مدير الصحة في بيت لحم ومديرة مستشفى بيت جالا وعدد من المسؤولين.

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