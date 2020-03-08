ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسياح الأميركيون يغادرون الليلة أو غداً

فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن جميع الفحوصات التي أجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس (كورونا) جميعها سلبية، ولا وجود لمصابين جدد.



وأضا خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد: أنه جرى اليوم أخذ عينات لـ164 شخصاً خالطوا المصابين بفيروس (كورونا) وأظهرت النتائج أنهم غير مصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن السياح الأميركيين سيغادرون البلاد الليلة أو غدا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وشدّد على أن حالة المصابين الـ 19 المتواجدين في فندق انجل في بيت لحم جيدة ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، لافتاً إلى أن باقي المحافظات خالية من الإصابات بفيروس (كورونا).