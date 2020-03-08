عاجل

  • الصحة الإسرائيلية: سنتخذ تدابير قاسية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسياح الأميركيون يغادرون الليلة أو غداً

ملحم: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) والسياح الأميركيون يغادرون الليلة أو غداً
فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن جميع الفحوصات التي أجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس (كورونا) جميعها سلبية، ولا وجود لمصابين جدد.

وأضا خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد: أنه جرى اليوم أخذ عينات لـ164 شخصاً خالطوا المصابين بفيروس (كورونا) وأظهرت النتائج أنهم غير مصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن السياح الأميركيين سيغادرون البلاد الليلة أو غدا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدّد على أن حالة المصابين الـ 19 المتواجدين في فندق انجل في بيت لحم جيدة ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، لافتاً إلى أن باقي المحافظات خالية من الإصابات بفيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

"العربية الفلسطينية": أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

نقابة الصيادلة تُطلق حملة &#34;الصيدلي جارك هو مستشارك&#34; لمواجهة فيروس (كورونا)

نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)

لجنة حُكومية تُحمل قوة أمنية مسؤولية وفاة الفتى صلاح زكارنة بقباطية

لجنة حُكومية تُحمل قوة أمنية مسؤولية وفاة الفتى صلاح زكارنة بقباطية

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

الهباش يصدر تعليمات جديدة بخصوص عمل المحاكم الشرعية خلال فترة الطوارئ

الهباش يصدر تعليمات جديدة بخصوص عمل المحاكم الشرعية خلال فترة الطوارئ

إسرائيل تقرر تجميد جميع زيارات الأسرى داخل السجون بسبب (كورونا)

إسرائيل تقرر تجميد جميع زيارات الأسرى داخل السجون بسبب (كورونا)

&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أوضاع مصابي (كورونا) بفندق الأنجل في بيت لحم

"دنيا الوطن" ترصد أوضاع مصابي (كورونا) بفندق الأنجل في بيت لحم

اشتية: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار (كورونا) وزيادة رقعة المصابين فيه

اشتية: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار (كورونا) وزيادة رقعة المصابين فيه

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

"العربية الفلسطينية": أي مجتمع يستثني نصفه لا يمكن أن يصنع حضارة

نقابة الصيادلة تُطلق حملة &#34;الصيدلي جارك هو مستشارك&#34; لمواجهة فيروس (كورونا)

نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

إسرائيل تقرر تجميد جميع زيارات الأسرى داخل السجون بسبب (كورونا)

إسرائيل تقرر تجميد جميع زيارات الأسرى داخل السجون بسبب (كورونا)

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

قرار بإغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والمتنزهات في بيت لحم بسبب (كورونا)

قرار بإغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والمتنزهات في بيت لحم بسبب (كورونا)

التعليم بغزة ووكالة (أونروا) يُقرران استمرار تعليق الدوام حتى نهاية هذا الأسبوع

التعليم بغزة ووكالة (أونروا) يُقرران استمرار تعليق الدوام حتى نهاية هذا الأسبوع

حماس: جرائم الاحتلال بمسيرات العودة يجب أن يُحاسب عليها أمام الجنايات الدولية

حماس: جرائم الاحتلال بمسيرات العودة يجب أن يُحاسب عليها أمام الجنايات الدولية

منوعات

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ&#34;تيك توك&#34; بفيديو طريف

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ"تيك توك" بفيديو طريف

شاهد: مفاجأة يفجرها &#34;رامي صبري&#34;: أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: مفاجأة يفجرها "رامي صبري": أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:&#34;انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية&#34;

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:"انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية"

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. &#34;منى فاروق&#34; ترقص على &#34;بم بم&#34; محمد رمضان

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. "منى فاروق" ترقص على "بم بم" محمد رمضان

فيفي عبده لكارهيها: &#34;جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي&#34;

فيفي عبده لكارهيها: "جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي"

عربي

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم