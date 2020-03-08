عربي

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في مصر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في مصر
فايروس كورونا - مصر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.

وأضافت وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية مختلفة، أن حالة الوفاة لشخص ألماني الجنسية، دخل مصر منذ سبعة أيام.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر (60 عاماً)، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: أنه توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله، الجمعة السادس من آذار/مارس، لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس (كورونا) المستجد يوم السبت السابع مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظراً لأنه يعاني من ضيق في التنفس ناتج عن التهاب رئوي حاد.

وأشار مجاهد إلى أن المواطن الألماني رفض نقله إلى مستشفى العزل المخصص.

أخبار ذات صلة

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

العثيمين يؤكد: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

العثيمين يؤكد: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

شاهد: مع انتشار (كورونا).. تعرف على الكمامات الرئيسية واستخداماتها

شاهد: مع انتشار (كورونا).. تعرف على الكمامات الرئيسية واستخداماتها

الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا بسبب (كورونا)

الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا بسبب (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: 45 حالة مصابة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: 45 حالة مصابة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

نقابة الصيادلة تُطلق حملة &#34;الصيدلي جارك هو مستشارك&#34; لمواجهة فيروس (كورونا)

نقابة الصيادلة تُطلق حملة "الصيدلي جارك هو مستشارك" لمواجهة فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ بيت لحم يطالب المواطنين بعدم التحرك من المنازل إلا للضرورة القصوى

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

قرار بإغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والمتنزهات في بيت لحم بسبب (كورونا)

قرار بإغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والمتنزهات في بيت لحم بسبب (كورونا)

التعليم بغزة ووكالة (أونروا) يُقرران استمرار تعليق الدوام حتى نهاية هذا الأسبوع

التعليم بغزة ووكالة (أونروا) يُقرران استمرار تعليق الدوام حتى نهاية هذا الأسبوع

حماس: جرائم الاحتلال بمسيرات العودة يجب أن يُحاسب عليها أمام الجنايات الدولية

حماس: جرائم الاحتلال بمسيرات العودة يجب أن يُحاسب عليها أمام الجنايات الدولية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يُعلق المشاركة بكافة الأنشطة الجماهيرية داخل الوطن وخارجه

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يُعلق المشاركة بكافة الأنشطة الجماهيرية داخل الوطن وخارجه

تعليم غزة تكشف موعد القرار النهائي المتعلق بدوام الطلاب في ظل (كورونا)

تعليم غزة تكشف موعد القرار النهائي المتعلق بدوام الطلاب في ظل (كورونا)

منوعات

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ&#34;تيك توك&#34; بفيديو طريف

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ"تيك توك" بفيديو طريف

شاهد: مفاجأة يفجرها &#34;رامي صبري&#34;: أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: مفاجأة يفجرها "رامي صبري": أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:&#34;انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية&#34;

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:"انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية"

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. &#34;منى فاروق&#34; ترقص على &#34;بم بم&#34; محمد رمضان

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. "منى فاروق" ترقص على "بم بم" محمد رمضان

فيفي عبده لكارهيها: &#34;جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي&#34;

فيفي عبده لكارهيها: "جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي"

عربي

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم