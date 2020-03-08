تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في مصر

فايروس كورونا - مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.



وأضافت وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية مختلفة، أن حالة الوفاة لشخص ألماني الجنسية، دخل مصر منذ سبعة أيام.



وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر (60 عاماً)، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: أنه توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله، الجمعة السادس من آذار/مارس، لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس (كورونا) المستجد يوم السبت السابع مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظراً لأنه يعاني من ضيق في التنفس ناتج عن التهاب رئوي حاد.



وأشار مجاهد إلى أن المواطن الألماني رفض نقله إلى مستشفى العزل المخصص.