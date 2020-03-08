نتنياهو يتفق مع نائب الرئيس الأمريكي على إجراء محادثات بشأن فيروس (كورونا)





واتفق نتنياهو مع بنس على إجراء محادثات لاحقة بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروس (كورونا) والطاقم الأمريكي بمشاركة المنسقة المختصة بهذا الشأن في البيت الأبيض، ديبرا بيركس.





ووفق تغريدة للمتحدث باسم نتنياهو على (تويتر)، فإنه سيتم إجراء تلك المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس، كما سيتم بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية.









رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، حيث تركزت المباحثات حول انتشار فايروس (كورونا).