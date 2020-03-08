شؤون فلسطينية

اشتية: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار (كورونا) وزيادة رقعة المصابين فيه

اشتية: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار (كورونا) وزيادة رقعة المصابين فيه
اشتية خلال اجتماع موسع حول (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأحد: إن "قدرتنا على السيطرة على انتشار فيروس (كورونا) عالية حتى الآن، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذناها، نحن نتعامل مع الموضوع بجدية عالية لا نبالغ إجراءاتنا ولا نستهتر بخطورة الوضع، لكن تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار المرض وزيادة رقعة المصابين فيه.

وأضاف على صفحته على (فيسبوك): "نريد تكاملا ما بين القطاعين الخاص والعام لأننا أمام قضية وطنية وإنسانية هامّة، نريد من المستشفيات الأهلية والخاصة التعاون التام معنا، وأن تشارك في خلايا الطوارئ التي تم تشكيلها في كل محافظة، وتكون جاهزة من حيث الطواقم والأماكن والمعدات لاستيعاب المرضى للتكامل مع المستشفيات الحكومية ضمن الخطط البديلة لوزارة الصحة".

وأكد رئيس الوزراء أنه خلال اجتماع اليوم مع مدراء المستشفيات الخاصة والأهلية في مختلف المحافظات، بحثنا جاهزية هذه المستشفيات واحتياجاتها خلال فترة الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، وإمكانيات مساهمتها في دعم الجهد الحكومي ووضع مرافقها وكوادرها الطبية تحت تصرف وزارة الصحة حال اتساع انتشار المرض.

وقال اشتية: مدراء المستشفيات ولهم كل الشكر أكدوا على وضع كوادرهم وإمكانياتهم تحت خدمة الحكومة في هذا الشأن، كما تقدموا بعدد من التوصيات لرفع كفاءة مواجهة المرض لا سيما زيادة وتيرة التوعية للمواطنين للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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