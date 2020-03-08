شؤون فلسطينية

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة

محافظ الخليل يقرر إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة
فحص كورونا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الأحد، إغلاق صالات الأفراح والدواوين والمتنزهات العامة في كافة أرجاء المحافظة، ومنع التجمعات.

وقرر وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تقام المناسبات على نطاق ضيق ومختصر، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأعلن البكري عن تشكيل لجنة طوارئ برئاسة المحافظ وبعضوية كافة الجهات ذات العلاقة، ستعمل على مدار الساعة في كافة أرجاء المحافظة، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وأكد خلو المحافظة من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبدء بتنفيذ حالة الطوارئ في المحافظة بناء على مرسوم الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية.

ودعا كافة المواطنين إلى عدم التعاطي مع الأخبار والشائعات التي يتم الترويج لها، واستيفاء المعلومات فقط من خلال البيانات الصادرة من وزارة الصحة، ووسائل الإعلام إلى اخذ دورهم الخلاق في محاربة أي إشاعات غير صحيحة، والمساهمة في نشر التوعية والتثقيف للمواطنين لحماية أنفسهم من هذا الفايروس .

وأكد البكري توفر المواد التموينية لعدة أشهر مقبلة، داعيا لعدم القلق في هذا الجانب، وأن أي حالة احتكار أو استغلال مع قبل أي جهة ستتعرض للمساءلة القانونية .

وعممّ على وزارة الأوقاف لإلغاء كافة الفعاليات في الحرم الإبراهيمي، كما تم تسريح النزلاء في دور الإيواء.

ودعا البكري كافة المصانع والمؤسسات في كافة أرجاء المحافظة، إلى اخذ إجراءات الصحة والسلامة العامة، وإتباع عمليات التعقيم بشكل مستمر بناء على التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والتعميم على كافة الفنادق والمؤسسات بعدم استقبال الوفود، وأبناء المحافظة إلى التعاون الكامل مع أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها والتأكيد أن كل ما يتم اتخاذه هو إجراءات وقائية في كافة أرجاء المحافظة لضمان سلامة المواطنين.

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