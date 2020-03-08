دولي

إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)

إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)
معبر طابا بين إسرائيل ومصر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن تل أبيب قررت إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت الصحيفة: إنه تم إخطار شركات السياحة الإسرائيلية بإغلاق الحدود البرية مع مصر "معبر طابا" ابتداء من الساعة 17:00 اليوم.

في السياق، قال رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة، غسان عليان: إن قيادة الجيش لا تنوي في هذه المرحلة فرض إغلاق شامل على هذه المنطقة بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وأضاف في حديث مع إذاعة (كان) أن الإغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية، تم بسبب حلول عيد المساخر – بوريم، وأنه سيستمر في الأيام القريبة.

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