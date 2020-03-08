إسرائيل تقرر إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب (كورونا)





وأضاف في حديث مع إذاعة (كان) أن الإغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية، تم بسبب حلول عيد المساخر – بوريم، وأنه سيستمر في الأيام القريبة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن تل أبيب قررت إغلاق الحدود البرية مع مصر بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقالت الصحيفة: إنه تم إخطار شركات السياحة الإسرائيلية بإغلاق الحدود البرية مع مصر "معبر طابا" ابتداء من الساعة 17:00 اليوم.في السياق، قال رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة، غسان عليان: إن قيادة الجيش لا تنوي في هذه المرحلة فرض إغلاق شامل على هذه المنطقة بسبب انتشار فيروس (كورونا).