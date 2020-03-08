قرار بإغلاق كافة المساجد والكنائس والأديرة والمتنزهات في بيت لحم بسبب (كورونا)

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات، في جميع انحاء المحافظة.



وأوضح حميد في بيان له، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة بيت لحم وفي ضوء ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى ألفي حالة.



وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أعلن اليوم الأحد، إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد.



وقال أبو الرب، وفق ما نقلت عنه وكالة (وفا) الرسمية: إن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة، تماشياً مع إعلان حالة الطوارئ في فلسطين عامة، وفي بيت لحم خاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للمواطنين.



ويوم الخميس الماضي، كانت مديرية الأوقاف في بيت لحم، أعلنت عن إغلاق 27 مسجداً في مناطق مختلفة من المحافظة، مع التأكيد على رفع الأذان فيها، وأن تكون الصلاة في المنازل.



رام الله - دنيا الوطن