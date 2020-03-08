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التعليم بغزة ووكالة (أونروا) يُقرران استمرار تعليق الدوام حتى نهاية هذا الأسبوع

التعليم بغزة ووكالة (أونروا) يُقرران استمرار تعليق الدوام حتى نهاية هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، استمرار تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال في غزة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

 وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، عصر اليوم الأحد، إن "استئناف الدراسة سيكون كالمعتاد يوم السبت المقبل، 14 آذار/ مارس ما لم يطرأ أي مستجدات.

بدوره، أكد عدنان أبو حسنة المستشار الاعلامي لوكالة (أونروا) أنه تم اتخاذ قرار بتعطيل العملية التعليمية في مدارس الوكالة، لغاية الخميس المقبل على أن يعاد تقييم الاوضاع في نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسومًا رئاسيًا، الخميس الماضي، بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس (كورونا)، حيث يشمل القرار إغلاق المدارس في كافة المحافظات.

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