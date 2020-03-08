حماس: جرائم الاحتلال بمسيرات العودة يجب أن يُحاسب عليها أمام الجنايات الدولية

مسيرات العودة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: إن اعتراف عدد من قناصة جيش الاحتلال، بتعمد قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، يثبت مرة أخرى ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب مكتملة الأركان، يجب أن يُحاسب عليها أمام محكمة الجنايات الدولية.



وأضاف قاسم في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن "تباهي قناصة العدو بتعمد القتل والإصابة، برغم تظاهر المواطنين الفلسطينيين بشكل سلمي، يؤكد العقلية الإجرامية المتوحشة التي تحكم قادة جيش الاحتلال وجنوده".



وأوضح، أن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال ضد جماهير شعبنا لن تسقط بالتقادم، وسيدفع الاحتلال ثمنها برحيله عن كامل أرضنا الفلسطينية.