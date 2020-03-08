تعليم غزة تكشف موعد القرار النهائي المتعلق بدوام الطلاب في ظل (كورونا)

صورة من إيران التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أن قرار فتح أو إغلاق المدارس الحكومية في القطاع، سيتم اتخاذه في الساعات المقبلة.



وقال معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم بغزة، لـ"دنيا الوطن": إنهم في الوقت الحالي، يجرون مشاورات واجتماعات مع وكالة (أونروا) حول القرار النهائي المتعلق بدوام طلاب المدارس في ظل (كورونا)، وخلال ساعات هذا اليوم، سيكون قد صدر القرار النهائي، الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة، بخصوص المسيرة التعليمية.



وكان المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة، أكد في وقت سابق، أن القرار النهائي المُتعلق بفتح أو إغلاق المدارس أمام الطلاب، في ظل انتشار فيروس (كورونا) بالأراضي الفلسطينية، سيصدر بعد عدة ساعات.



وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": يتم حاليًا دراسة قرار استمرار إغلاق المدارس أو فتحها، والقرار النهائي في هذا الخصوص سيصدر مساء اليوم.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسومًا رئاسيًا، الخميس الماضي، بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس (كورونا)، حيث يشمل القرار إغلاق المدارس في كافة المحافظات.



وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه وبناء على المرسوم الرئاسي، سيتم تعطيل المدارس ورياض الأطفال والمعاهد والجامعات في محافظات الوطن كافة، طيلة فترة الطوارئ، وانطلاقاً من تحقيق مصلحة الطلبة الفضلى، والعمل على الاستفادة من فترة الطوارئ في إعداد الخطط الاستثنائية لمعالجة التبعات المترتبة على ذلك.



ورد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، على قرار حالة الطوارئ بالقول: إن القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً لا يسري على قطاع غزة.



وأضاف معروف، "القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا والقاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس (كورونا) ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع".