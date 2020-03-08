مجلس القضاء الأعلى يقرر سلسلة من الإجراءات في حالة الطوارئ





وقرر المجلس في جلسته اليوم عدم شطب أو إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية خلال فترة الطوارئ.



وفوّض المجلس المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مستجدات حالة الطوارئ، بما ينسجم مع مؤسسات الدولة الأخرى، بحيث يتم التواصل الدائم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة، حسب الظروف والمستجدات في كل محكمة على حدة.



ويعكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فيروس (كورونا)، لكل العاملين في السلطة القضائية، خصوصاً من يتعاملون مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وطلب من الشؤون المالية والإدارية، تأمين أية احتياجات أخرى على الفور.



وجرى خلال الساعات الماضية، تعقيم مباني ومرافق عدد من المحاكم، وسيتم العمل على تعقيم المرافق الأخرى على وجه السرعة، علماً أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولاً بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل، وفي كل محافظة على حدة.



رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لتقييم الموقف، في ضوء مرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً.وقرر المجلس، استمرار المرافق القضائية بتقديم خدماتها المختلفة للجمهور، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، ومنع التجمعات في أروقة المحاكم والاكتظاظ في غرف القضاة، وتنظيم المراجعات في أقلام المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل بشكل فردي.