شاهد: شبان النصيرات يُنفذون مبادرة لتنظيف المخيم بعد الحريق الدامي

رام الله - دنيا الوطننفذ عدد من شبان مخيم النصيرات، اليوم الخميس، مبادرة بعنوان "النصيرات أجمل"؛ لتنظيف آثار الحريق الكبير، الذي وقع وسط المخيم الخميس الماضي.وقام الشبان، بتنظيف المكان الذي امتدت إليه ألسنة اللهب، على مساحة واسعة، حيث اشترك عشرات الشبان في هذا الجهد، الذي تداعى إليه معظم شبان المخيم.وكان حريق النصيرات، أسفر عن وفاة 11 مواطنًا، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، وإصابة 57 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة.