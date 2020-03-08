سلامة: نعتز بالمرأة الفلسطينية ونؤكد على دورها الجوهري بمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة، بالمرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، التي ضربت نموذجاً متميزاً في البطولة، والتضحية على مر التاريخ الفلسطيني.



وقالت سلامة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الأحد: إن المرأة الفلسطينية مكون رئيس من الحركة النسوية العالمية، التي تواجه خطر انتشار فيروس (كورونا) مهيبة بنساء فلسطين، أخذ دورهن في مواجهة هذا الخطر، بدءاً من الأسرة إلى المجتمع، وترسيخ قواعد ثقافة وأنماط سلوكية من شأنها كسر حلقات انتشار الفيروس.



وأوضحت سلامة، أن نضال المرأة الفلسطينية، يسير في مسارين متداخلين، فمن ناحية تسعى نساء فلسطين إلى التخلص من الاحتلال وسياساته العنصرية، ومواجهة المؤامرات المتتالية على حقوقنا الوطنية، والتي كان آخرها (صفقة القرن)، كما تعمل على تطوير السياسات والبرامج والأدوات التي ترتقي بواقع المرأة الفلسطينية، ويقلص الفجوات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.