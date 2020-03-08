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شؤون فلسطينية

البدء بتعقيم مباني المؤسسات الحكومية والأمنية بسلفيت

البدء بتعقيم مباني المؤسسات الحكومية والأمنية بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
نفذ محافظ سلفيت، اللواء د. عبد الله كميل يرافقه قائد المنطقة العميد أركان حرب، إيهاب السعيدني، وقادة المؤسسة الأمنية وطاقم من مؤسسة المحافظة اليوم، جولة تفقدية بالأسواق في مدينة سلفيت، شملت عدداً من المحال التجارية والصيدليات، وذلك لرفع معنويات المواطنين في ظل الشائعات حول فيروس (كورونا) بالمحافظة.

وحيا كميل تجار المحافظة على انتمائهم، وروحهم الوطنية العالية، ووقوفهم عند مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبنا في كل الظروف الصعبة التي شهدتها المحافظة، وخاصة في هذه المرحلة التي نواجه فيها خطر انتشار فيروس (كورونا)، حاثاً إياهم على عدم احتكار أي نوع من السلع الضرورية، التي يحتاجها المواطنون وعدم اللجوء إلى رفع الأسعار، مبيناً أن المؤسسات المختصة والجهات الرقابية، ستكثف من نشاطها وجولاتها خلال هذه الفترة؛ للتأكد من سير الأمور على ما يرام.

وأكد المحافظ، أن معنويات الأهالي عالية، ولا يوجد أي نقص في المواد التموينية ومواد التعقيم اللازمة للوقاية من الفيروسات، وقال: إن شعبنا عظيم بعطائه وبروح التضامن في الأزمات، وسنتخطى هذه الفترة، كما تخطينا الأصعب منها.

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