49 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

من اقتحام سابق لباحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 49 مستوطنًا، وضابطان من شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ووفق الوكالة الرسمية (وفا)، فقد أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين، تجولوا في باحات الأقصى، انطلاقاً من باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية شرطة الاحتلال.