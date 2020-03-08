إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب جنين

اشتباكات - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.



وأكدت الوكالة الرسمية (وفا)، أن عشرات المواطنين، أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال، وابلاً من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات، اندلعت عقب اقتحام تلك القوات لحي "الزهراء"، وجرى معالجتهم ميدانياً.