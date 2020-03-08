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شؤون فلسطينية

وزارة الصحة: 2000 شخص خالطوا المُصابين الـ 19 بفيروس (كورونا) في بيت لحم

وزارة الصحة: 2000 شخص خالطوا المُصابين الـ 19 بفيروس (كورونا) في بيت لحم
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ حتى اللحظة 19 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ 712 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20/1/2020، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وأوضحت، أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 2116 حالة، بينهم 2000 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين الـ 19، و116 حالة في بقية المحافظات.

وأشارت الصحة إلى أن العمل جار لتجهيز حجر صحي في كل محافظات الوطن، إضافة إلى تشكيل خلايا أزمة في كافة المحافظات، تشمل القطاع الحكومي والهلال الأحمر، والخدمات الطبية العسكرية، والقطاع الخاص، عدا عن تجهيز المركز الوطني للإدمان؛ ليكون مستقبلاً للفرز والحجر والعلاج في محافظة بيت لحم.

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