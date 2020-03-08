(أونروا) تُصدر اليوم قرارها النهائي بفتح أو إغلاق المدارس في ظل (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

أكد المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة، أن القرار النهائي المُتعلق بفتح أو إغلاق المدارس أمام الطلاب، في ظل انتشار فيروس (كورونا) بالأراضي الفلسطينية، سيصدر بعد عدة ساعات.



وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": يتم حاليًا دراسة قرار استمرار إغلاق المدارس أو فتحها، والقرار النهائي في هذا الخصوص سيصدر مساء اليوم.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسومًا رئاسيًا، الخميس الماضي، بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس (كورونا)، حيث يشمل القرار إغلاق المدارس في كافة المحافظات.