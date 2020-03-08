غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس، عن قبوله بشروط رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان؛ لدخول الائتلاف الحكومي المقبل.



وقال غانتس عبر حسابه بموقع (تويتر): "ما قاله ليبرمان متفق عليه، ويجب أن نمضي قدمًا، وأن نُجنب إسرائيل انتخابات رابعة".



يشار إلى أن شروط ليبرمان، هي: تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي، حيث يلزم الشبان الحريديم بالتجنيد، وإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية، إضافة لتسيير المواصلات العامة أيام السبت، بموجب قرار السلطة المحلية.



كما اشترط ليبرمان، إتاحة الزواج المدني للجميع في إسرائيل، وأيضاً إعادة المصادقة على خطة حائط البراق، والسماح لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في حائط البراق وتخصيص مساحة لهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المتقاعدين.