دولي

إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي

إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي
مطار بن غوريون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، أنه منذ بدء سريان مفعول حظر دخول الأجانب إلى إسرائيل، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، بعد انتشار فيروس (كورونا) تم رفض دخول 150 مواطنًا أجنبيًا بشكل نهائي، عبر مطاري بن غوريون، ورامون، ومعبر طابا.

ووفق القناة السابعة، فقد غادر 23.922 أجنبيًا إسرائيل طواعية ودخلها 17.494 أجنبيًا.

وتمنع إسرائيل بالفعل، دخول الزوار من الصين وهونج كونج وماكاو وتايلاند وسنغافورة، بعد أن وقع وزير الأمن الداخلي أرييه درعي، على الأمر لهذه الغاية.

أخبار ذات صلة

غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

غانتس يُوافق على شروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

شاهد: مستشفى (كورونا) يُنهي أعماله ويُغلق رسميًا

شاهد: مستشفى (كورونا) يُنهي أعماله ويُغلق رسميًا

رغم تراجعه في الصين.. (كورونا) ينتشر في دول العالم

رغم تراجعه في الصين.. (كورونا) ينتشر في دول العالم

فيروس (كورونا) كان على بُعد أمتار من ترامب.. ما الذي حصل؟

فيروس (كورونا) كان على بُعد أمتار من ترامب.. ما الذي حصل؟

80 ألف إسرائيلي بالعزل الصحي بسبب (كورونا)

80 ألف إسرائيلي بالعزل الصحي بسبب (كورونا)

مكتب بينت يكشف تفاصيل جديدة حول اختراق حسابه بـ (تويتر)

مكتب بينت يكشف تفاصيل جديدة حول اختراق حسابه بـ (تويتر)

إسرائيل تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 25

إسرائيل تُعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) لـ 25

شاهد: ماذا يجب أن تعرف عن فيروس (كورونا)؟

شاهد: ماذا يجب أن تعرف عن فيروس (كورونا)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين بشدة الاعتداء في تونس

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين بشدة الاعتداء في تونس

وزارة الثقافة تُعلن تأجيل معرض الكتاب بغزة بسبب (كورونا)

وزارة الثقافة تُعلن تأجيل معرض الكتاب بغزة بسبب (كورونا)

حماس تلتقي قيادة التيار الوطني الحر في الجنوب

حماس تلتقي قيادة التيار الوطني الحر في الجنوب

الشرطة: مقتل مواطن خلال شجار في قرية بيت قاد شرقي جنين

الشرطة: مقتل مواطن خلال شجار في قرية بيت قاد شرقي جنين

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليابان يدعمان الرعاية الصحية بمستشفى (المقاصد)

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليابان يدعمان الرعاية الصحية بمستشفى (المقاصد)

مجدلاني: نعمل من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

مجدلاني: نعمل من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

أسرى فلسطين: في يوم المرأة العالمي عشرات الأسيرات يعشن ظروفاً قاسية

أسرى فلسطين: في يوم المرأة العالمي عشرات الأسيرات يعشن ظروفاً قاسية

منوعات

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ&#34;تيك توك&#34; بفيديو طريف

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ"تيك توك" بفيديو طريف

شاهد: مفاجأة يفجرها &#34;رامي صبري&#34;: أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: مفاجأة يفجرها "رامي صبري": أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:&#34;انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية&#34;

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:"انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية"

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. &#34;منى فاروق&#34; ترقص على &#34;بم بم&#34; محمد رمضان

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. "منى فاروق" ترقص على "بم بم" محمد رمضان

فيفي عبده لكارهيها: &#34;جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي&#34;

فيفي عبده لكارهيها: "جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي"

الفنانة إليسا تُهاجم الحكومة: &#34;مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة&#34;

الفنانة إليسا تُهاجم الحكومة: "مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة"

عربي

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم