إسرائيل تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بشكل نهائي

مطار بن غوريون

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، أنه منذ بدء سريان مفعول حظر دخول الأجانب إلى إسرائيل، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، بعد انتشار فيروس (كورونا) تم رفض دخول 150 مواطنًا أجنبيًا بشكل نهائي، عبر مطاري بن غوريون، ورامون، ومعبر طابا.



ووفق القناة السابعة، فقد غادر 23.922 أجنبيًا إسرائيل طواعية ودخلها 17.494 أجنبيًا.



وتمنع إسرائيل بالفعل، دخول الزوار من الصين وهونج كونج وماكاو وتايلاند وسنغافورة، بعد أن وقع وزير الأمن الداخلي أرييه درعي، على الأمر لهذه الغاية.