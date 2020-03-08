حماس تلتقي قيادة التيار الوطني الحر في الجنوب

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رام الله - دنيا الوطن

لتعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني، في سبيل مواجهة مشاريع (صفقة القرن) قام وفد من ملف العلاقات اللبنانية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، بزيارة مكتب التيار الوطني الحر في منطقة مغدوشة جنوب لبنان.



حيث كان في استقبال وفد الحركة، كل من: بشير طنوس، الدكتور وسام العميل، المهندس جورج سيقلي، الأستاذ خليل عزام، المختار وهيب فرنسيس، المهندس عبد الله الحداد، المختار جورج واكيم.



وكان وفد حماس برئاسة مسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة أيمن شناعة، يرافقه وفد قيادي.



واستعرض شناعة، تطورات القضية الفلسطينية في ظل الخطة الأمريكية القاضية بتصفية القضية الفلسطينية بكافة أركانها، وأهمها قضية القدس، وقضية اللاجئين الفلسطينيين.



وتطرق إلى تطور المقاومة الفلسطينية، وأهمية دورها وتعاظم قوتها في مواجهة المحتل الصهيوني، ومشاريعه في إنهاء القضية الفلسطينية، مدعوماً من الإدارة الأميركية.



وشدد شناعة على ضرورة تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني وتعزيزه، خاصة أن لبنان والمنطقة، تمر بظروف سياسية صعبة، تتطلب مزيداً من التكاتف لمواجهة الخطة الأمريكية القاضية بتركيع المنطقة، والخضوع لإملاءاتها.



وأشار شناعة إلى الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني في لبنان، مشدداً على رفض التوطين جملة وتفصيلاً، مؤكداً ضرورة إقرار حقوقه الإنسانية والاجتماعية، والعيش بكرامة حتى تحقيق العودة إلى فلسطين.



وختم شناعة، مؤكداً حرص حركة حماس على أمن واستقرار لبنان والمخيمات الفلسطينية، معتبراً أن استقرار لبنان، يعطي قوة للقضية الفلسطينية.



من جهته، رحب الأستاذ بشير بوفد الحركة، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى رفض التيار الوطني لـ (صفقة القرن) وضرورة تحشيد كل الإمكانات في مواجهتها، كما أشار إلى أهمية العمل على تأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني في لبنان، بما يضمن تعزيز صموده في مواجهة مشاريع تصفية القضية.