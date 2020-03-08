عربي

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)
أحد أهرامات الجيزة
رام الله - دنيا الوطن
أقدم شاب مصري على الانتحار؛ بإلقاء نفسه من أعلى هرم (خفرع) في منطقة أهرامات الجيزة، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 136 متراً.

وقالت وزارة السياحة والآثار في مصر، اليوم الأحد، في بيان رسمي: إن الشاب "تسلق خلسة هرم (خفرع) بمنطقة أهرامات الجيزة، ملقياً بنفسه من أعلاه" ما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى "إحالة الواقعة للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة".

أخبار ذات صلة

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

العثيمين يؤكد: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

العثيمين يؤكد: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

شاهد: مع انتشار (كورونا).. تعرف على الكمامات الرئيسية واستخداماتها

شاهد: مع انتشار (كورونا).. تعرف على الكمامات الرئيسية واستخداماتها

الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا بسبب (كورونا)

الأردن يدرس منع دخول القادمين من فلسطين وفرنسا وألمانيا بسبب (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: 45 حالة مصابة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة المصرية: 45 حالة مصابة بفيروس (كورونا)

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

الخارجية الأمريكية: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

احذروا من هذا الرجل

احذروا من هذا الرجل

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين بشدة الاعتداء في تونس

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين بشدة الاعتداء في تونس

وزارة الثقافة تُعلن تأجيل معرض الكتاب بغزة بسبب (كورونا)

وزارة الثقافة تُعلن تأجيل معرض الكتاب بغزة بسبب (كورونا)

حماس تلتقي قيادة التيار الوطني الحر في الجنوب

حماس تلتقي قيادة التيار الوطني الحر في الجنوب

الشرطة: مقتل مواطن خلال شجار في قرية بيت قاد شرقي جنين

الشرطة: مقتل مواطن خلال شجار في قرية بيت قاد شرقي جنين

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية

وزارة الخارجية والمغتربين: المرأة الفلسطينية حامية الحقوق الوطنية

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليابان يدعمان الرعاية الصحية بمستشفى (المقاصد)

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليابان يدعمان الرعاية الصحية بمستشفى (المقاصد)

مجدلاني: نعمل من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

مجدلاني: نعمل من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

أسرى فلسطين: في يوم المرأة العالمي عشرات الأسيرات يعشن ظروفاً قاسية

أسرى فلسطين: في يوم المرأة العالمي عشرات الأسيرات يعشن ظروفاً قاسية

منوعات

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

شاهد: معتصم النهار يرد لأول مرة على تغريدة أحمد فهمي ويوضح حقيقة الخلاف

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

صور: ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدمها

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد..توبا بويوكستين: لا أفكر بالزواج.. ومشهد الحمام لا يستحق كل هذا الجدل

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ&#34;تيك توك&#34; بفيديو طريف

شاهد: ابنة نانسي عجرم تقتحم الـ"تيك توك" بفيديو طريف

شاهد: مفاجأة يفجرها &#34;رامي صبري&#34;: أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: مفاجأة يفجرها "رامي صبري": أصالة و طارق العريان سيعودان لبعضهما

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:&#34;انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية&#34;

شاهد: ليلى اسكندر تثير الجدل:"انا اعتنقت الاسلام ولكن ديني الانسانية"

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. &#34;منى فاروق&#34; ترقص على &#34;بم بم&#34; محمد رمضان

شاهد: بعد تهديدها بالإنتحار.. "منى فاروق" ترقص على "بم بم" محمد رمضان

فيفي عبده لكارهيها: &#34;جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي&#34;

فيفي عبده لكارهيها: "جبتوني ارض ارض ابعدو عني بقي"

الفنانة إليسا تُهاجم الحكومة: &#34;مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة&#34;

الفنانة إليسا تُهاجم الحكومة: "مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة"

عربي

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم