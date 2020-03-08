شاب مصري ينتحر من أعلى هرم (خفرع)

أحد أهرامات الجيزة

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم شاب مصري على الانتحار؛ بإلقاء نفسه من أعلى هرم (خفرع) في منطقة أهرامات الجيزة، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 136 متراً.



وقالت وزارة السياحة والآثار في مصر، اليوم الأحد، في بيان رسمي: إن الشاب "تسلق خلسة هرم (خفرع) بمنطقة أهرامات الجيزة، ملقياً بنفسه من أعلاه" ما أدى إلى وفاته.



وأشار البيان إلى "إحالة الواقعة للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة".