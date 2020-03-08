السعودية تُعلن تسجيل أربع حالات جديدة بفيروس (كورونا)

صورة من السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن ظهور نتائج مخبرية، تؤكد إصابة أربع سعوديين بفيروس (كورونا).



ووفق وكالة (واس) السعودية الرسمية، فقد قالت الصحة: إن ثلاث حالات من الحالات الأربع، نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة، فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.



وأوضحت الصحة السعودية، أن الحالات معزولة حالياً، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات، هم من سكان محافظة القطيف.



كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.