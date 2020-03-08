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مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

مصر: بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية المصرية، رفضها لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا، الصادر يوم السادس من آذار/ مارس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية، الصادر يوم الرابع من آذار/ مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب (العربية. نت)، فقد وصفت الخارجية المصرية البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، مؤكدة أنه يفتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية، ودولها الأعضاء.

وأوضحت مصر، أن "النهج الإثيوبي يدل على نية لممارسة الهيمنة على نهر النيل، وأن قرار الجامعة العربية، يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية إثيوبيا في تنصيب نفسها، كمستفيد أوحد من خيراته".

واعتبرت الخارجية المصرية، أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر تموز/ يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، هو محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا، وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.

وختمت الخارجية، بيانها بالقول: "لا يزال أمام مصر حل متوازن لموضوع سد النهضة، يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".

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