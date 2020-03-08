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المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم

المغرب يتسلح بأحد أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الجيش المغربي، نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، الذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد تم نقل الراجمات إلى مقر ثكنة المجموعة 18 للمدفعية الملكية، وهذا النظام الحربي عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع، تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم، قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية، بمدى يصل إلى أزيد من 150 كيلومتراً.

وأكدت القناة، أن هذا السلاح من أقوى أسلحة الردع في ترسانة الجيش المغربي، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخاً يصل وزن الواحد منها 800 كلغ محملة بـ 280 كلغ من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط، وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق.

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