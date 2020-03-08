تنويه من داخلية غزة حول عودة المعتمرين عبر (معبر رفح)

من معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا، بخصوص السفر عبر (معبر رفح) يوم غد الاثنين 9 آذار/ مارس 2020.



وقالت داخلية غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نُنوه للمواطنين الكرام، إلى أن العمل عبر (معبر رفح البري)، ليوم غد الاثنين، سيُخصص فقط لوصول فوج المعتمرين".



وأوضحت، أنه بناءً على ذلك، ستتوقف حركة سفر المواطنين العاديين في الاتجاهين، على أن تُستأنف يوم الثلاثاء.