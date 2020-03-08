شؤون فلسطينية

الشرطة: مقتل مواطن خلال شجار في قرية بيت قاد شرقي جنين

الشرطة: مقتل مواطن خلال شجار في قرية بيت قاد شرقي جنين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أن شاباً توفي إثر شجار عائلي، وسط مدينة جنين.

وأفاد الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، بأن شاباً في عقده الثالث من بيت قاد شرقي جنين، توفي إثر شجار وقع سط مدينة جنين.

وذكرت الشرطة، أن شجاراً آخر نشب في القرية على إثر حادثة القتل، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية للقرية لفرض النظام والقانون.

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