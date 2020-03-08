دولي

رغم تراجعه في الصين.. (كورونا) ينتشر في دول العالم

رغم تراجعه في الصين.. (كورونا) ينتشر في دول العالم
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن فيروس (كورونا) يواصل تراجعه في الصين، في الوقت الذي يشهد فيه الفيروس انتشارًا واسعًا في دول العالم.

ووفق (العربية. نت) تستمر أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس في الارتفاع بمناطق عدة من العالم، حيث أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم حول العالم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس، اليوم الأحد إلى وفاة 27 شخصاً في الصين، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097، كما تم تشخيص 44 إصابة جديدة بـ (كورونا)، غالبيّتها سُجّلت في مقاطعة هوباي التي انطلق منها الفيروس في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي إيطاليا، وضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي في محاولة لاحتواء الفيروس، بحسب مرسوم وقعه فجر اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإيطالية، جيوسيبي كونتي.

وأعلن كونتي عبر (تويتر) توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض ابتداء من صباح اليوم الأحد، قيوداً صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا، بما في ذلك ميلانو والبندقية.

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس (كورونا) المستجد خارج الصين القارية، التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

وأحصت إيطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883، بحسب حصيلة رسمية.

واكتشفت أول حالتي إصابة بفيروس (كورونا) في بلغاريا تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 27 عاماً، وامرأة تبلغ 75 عاماً لم يسافرا إلى الخارج، بحسب ما أعلن مدير مركز الأمراض المعدية تودور كانتاردجييف.

وفي الأرجنتين، توفي رجل في الرابعة والستين من عمره في بوينس آيرس بعد إصابته بفيروس (كورونا)، ليكون بذلك أول شخص يتوفى جراء الفيروس المستجد في أميركا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن التحاليل الطبية، أثبتت إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأميركية بفيروس (كورونا) بعد عودته من السفر للخارج، فيما تعد ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري أميركي.

وقال البنتاغون إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج، حيث كان في مهمة رسمية، وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".

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