فيروس (كورونا) كان على بُعد أمتار من ترامب.. ما الذي حصل؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

تأكدت إصابة مواطن أمريكي، حضر تجمعًا لعدد من قادة الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقال اتحاد المحافظين الأميركيين، الذي نظم الفعالية، وفق ما نقلت شبكة (سكاي نيوز): "أجرى مستشفى في نيو جيرسي فحصاً للشخص، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية"، مما يعني إصابته بالفيروس، فيما تم عزله بحجر صحي".



وأوضح الاتحاد، أن المصاب لم يحتك بالرئيس الأمريكي أو نائبه مايك بنس، ولم يحضر أي مناسبات في القاعة الرئيسية، لكن رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين مات شلاب قال: إنه تفاعل مع الشخص المصاب خلال المؤتمر.



وصافح شلاب ترامب على المسرح في آخر أيام المؤتمر، رغم أن التسلسل الزمني للأحداث غير واضح.



وفي تعليقه على الحادثة، قال ترامب،: "لست قلقاً على الإطلاق، وحملتي الانتخابية للفوز بولاية ثانية، ستتواصل بغض النظر عن تفشي الفيروس".