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دولي

80 ألف إسرائيلي بالعزل الصحي بسبب (كورونا)

80 ألف إسرائيلي بالعزل الصحي بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها اكتشفت أربع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) ما يرفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية. 

وقالت القناة الثانية، صباح اليوم الأحد: إن وزارة الصحة الإسرائيلية، كشفت عن أربع حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) من بين المسافرين الذين عادوا مؤخرا من رحلات سياحية في أوروبا.

وأشارت إلى أن حوالى 80 ألف إسرائيلي يتواجدون حاليا بالعزل الصحي، لمدة أسبوعين، ضمن اجراءات الفحص الاجباري، لضمان خلوهم من الفيروس.

من جهتها أفادت صحيفة (معاريف)، أن السلطات الإسرائيلية تدرس وضع القادمين من أمريكا بالعزل الصحي، خوفا من تفشي (كورونا)، اضافة الى منع استقبال الرحلات الجوية من عدة دول بالعالم. 

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