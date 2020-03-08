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العثيمين يؤكد: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

العثيمين يؤكد: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي
 أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات والحصول على حقوقها من أولويات المنظمة.

ووجه الأمين العام في بيان له اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، (تلقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" نسخة منه) التهنئة إلى المرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاص المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، ودعا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

وأشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات، ودعا الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة.

كما أشار الأمين العام إلى أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

كما اغتنم الأمين العام هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع في إنهاء اجراءات المصادقة عليه لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها، حيث أنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

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