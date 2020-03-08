الصحة بغزة: على جميع العائدين عبر (معبر رفح) التقيّد بالحجر المنزلي 14 يومًا

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، جميع العائدين عبر (معبر رفح البري)، للتقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.



وقالت الصحة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إنه يبدأ الحجر للعائدين من تاريخ الدخول إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات، هو جزء من أمن المجتمع الصحي.



وأضافت الصحة: "نُهيب بجمهورنا الكريم، الإبلاغ عن أي مخالف لتلك التعليمات عبر التواصل على الرقم المجاني 103 والوزارة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، ستقوم بحجره اجباراً في مركز الحجر الصحي في (معبر رفح) بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى".