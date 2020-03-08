مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليابان يدعمان الرعاية الصحية بمستشفى (المقاصد)





وأضاف السيد ماجوشي قائلاً: "يعد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) أحد شركائنا المهمين في تنفيذ وتوفير المساعدات الإنسانية، التي تستهدف الصحة وحماية الأشخاص النازحين داخلياً، وكذلك اللاجئين في فلسطين".



هذا سيعمل المشروع، الذي سيتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بتمويل من حكومة اليابان على مدار 12 شهراً على توفير الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية اللازمة لحوالي 1350 مريضاً (بينهم 50% على الأقل من الإناث) ممن يبحثون عن خدمات الرعاية الصحية في مستشفى (المقاصد).



وفي السياق نفسه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في فلسطين السيد توكوميتسو كوباياشي: "يلتزم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالعمل جنباً إلى جنب مع حكومة اليابان؛ لدعم الجهود المبذولة من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية؛ لتمكين مستشفى (المقاصد) من توفير الرعاية الصحيّة بشكل متواصل ودون انقطاع".



رام الله - دنيا الوطنوافق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وحكومة اليابان (ROJ) في فلسطين على بذل جهود مشتركة بينهما، تهدف إلى شراء وتوفير الإمدادات الطبية الضرورة التي تحتاج إليها مستشفى (المقاصد) الواقعة في القدس الشرقية بشكل ملموس، وذلك من ضمن رزمة المنح اليابانية الجديدة للشعب الفلسطيني للعام 2020.ويأتي هذا المشروع في وقت حرج، تواجه فيه مستشفى (المقاصد) أزمة مالية، تجعلها غير قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية، وتلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى، مع العلم أنها تعتبر المستشفى التحويلي الرئيسي، الذي يقدم الرعاية الصحية الطبية في القدس الشرقية، وتستقبل المرضى من مناطق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.في هذا السياق؛ قال سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين السيد ماسايوكي ماجوشي: "لقد قررت حكومة اليابان تقديم المساعدة المالية إلى مستشفى المقاصد بسبب الدور المهم جداً الذي يلعبه هذا المشفى، كمزود رئيسي، يستقبل المرضى ليس فقط من القدس والضفة الغربية بل وقطاع غزة أيضاً.