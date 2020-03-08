مجدلاني: نعمل من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، الثامن من آذار يوماً وطنياً لتكريم المرأة الفلسطينية، في كافة ميادين النضال من أجل الحرية والمساواة، وبناء مؤسسات الدولة، وتكريس مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في فلسطين، مؤكداً أن الوزارة تعمل مع كافة المؤسسات الشريكة، والوزارت ذات الاختصاص من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف.



وأضاف مجدلاني: إن وزارة التنمية، تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، فقد نفذت رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وغزة، بتعاون كبير ما بين الوزارة ومؤسسة (أنيرا) وبرنامج الغذاء العالمي، والتعاون الإيطالي، ويقدر عدد هذه المشاريع بـ 388 مشروعاً بموازنة إجمالية قيمتها حوالي 2 مليون شيكل، مع إعطاء أولوية للنساء والشابات والأسر الفقيرة والمهمشة والأسر التي ترأسها امرأة.



وتابع ففي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، عملت الوزارة على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج من خلال مراكز الحماية التابعة لها والشريكة (التابعة لجمعيات) لحوالي 182 امرأة .



وأشار إلى أن مرشدات المرأة، قدمن خدمات الإرشاد والمتابعة لـ 400 امرأة من ضحايا العنف الأسري، وألحقت الوزارة بالشراكة مع التعاون الإيطالي 13 فتاة بالتعليم الجامعي، إضافة لتنفيذ عدد من مشاريع التمكين للنساء المعرضات للعنف.



وأكد على حق المرأة الفلسطينية في العيش بحرية وكرامة، وعلى منحها كافة حقوقها؛ تكريما لنضالها السياسي والاجتماعي والثقافي، وأن الوزارة تسعى بشكل دائم من أجل إقرار كافة التشريعات والمواثيق التي تساعد المرأة الفلسطينية، وتعزز الحماية الاجتماعية.



وتوجه بالتهنئة لكافة الزميلات الموظفات في وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات والمراكز التابعة لها.