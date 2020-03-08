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وزارة الصحة: تم فحص 600 عينة وننتظر نتائج 120 عينة

وزارة الصحة: تم فحص 600 عينة وننتظر نتائج 120 عينة
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، 19 مصاباً، وهم محجورون في فندقي (أنجل، وبراديس) منهم 16 مصاباً ممن اختلطوا بالأجانب، و3 مصابين من عائلاتهم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي، بأن عدد الخاضعين للحجر في الفنادق 66 شخصاً، ويخضع للحجر 18 بفندق (البردايس) و48 بـ (إنجل).

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الذين يخضعون للحجر المنزلي 500 شخص من عدة مناطق بالمحافظة، ما عدا الريف الغربي بمحافظة بيت لحم.

وتم فحص أكثر من 600 عينة، وحالياً يتم إجراء فحص 120 عينة للمحيطين بالمصابين.

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