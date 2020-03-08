الداخلية تُصدر بياناً حول فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الداخلية الفلسطينية، كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات، تتعلق بإنتشار فيروس (كورونا) في محافظات الوطن، وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.



وقالت في بيان صحفي لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ترويج أي أخبار زائفة من شانه أن يعرض من يقوم بها إلى إحالته لللنيابة العامة، بتهمة محاولة إثارة الفزع، والتي من شأنها أن تعرضه لعقوبة، وللمساءلة القانونية، حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية.



ودعت المواطنين الكرام، لتحري الدقة في نشر أي شيء خلال حالة إعلان الطوارئ، وعدم نشر أو تناقل الأخبار التي من شأنها أن تمس بالأمن الداخلي وبالسلم الأهلي، والالتزام بما تصدره اللجنة الإعلامية المكلفة من قبل رئيس الوزراء وزير الداخلية.