شؤون فلسطينية

طقس الأحد: أجواء دافئة وارتفاع على درجات الحرارة

طقس الأحد: أجواء دافئة وارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يشهد اليوم الأحد، أجواء مستقرة، ودافئة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق، ومن المتوقع، أن تكسر الحرارة في القدس الشريف، وكافة المناطق الجبلية حاجز 20 مئوية.

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر، ولكن مع هبوب للرياح الشرقية بشكل نشط، وتظهر في السماء سحب ريشية عالية في فترة الظهيرة حتى المساء. 

والثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال، ومعتدلة ودافئة نسبياً في المناطق المنخفضة والساحلية، مع تواجد للسحب في السماء، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة نسبياً والسماء صافية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية ليلاً.

أما الخميس، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة وربيعية في معظم المناطق نهاراً مع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، ورياح شمالية شرقية معظم الوقت، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وتشتد الهطولات الرعدية ليلاً مع درجات حرارة دافئة، حتى منتصف الليل، وتنخفض درجات الحرارة بالاتجاه نحو ساعات الفجر والصباح مع رياح نشطة ومتقلبة الاتجاه؛ لتصبح جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الأجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية، وتساقط البرد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في الجبال مع فرصة لزخات مطرية تتركز شمالاً، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية لاحقاً.

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