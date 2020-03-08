الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل الشقيقين قاسم ومحمد الحداد في حارة السعدية من البلدة القديمة واعتقلتهما، كما اعتقلت أيضاً، الشقيقين قيس وإبراهيم غيث من منزلهما في البلدة القديمة.