النيابة العامة بغزة تصدر بياناً حول حريق النصيرات

رام الله - دنيا الوطن

قالت النيابة العامة في غزة، السبت، إن نيابة محافظة الوسطى الجزئية باشرت صلاحياتها القانونية بالتحقيق والإشراف على أعمال التحري ومعاينة مكان الحادث في مخيم النصيرات منذ اللحظة الأولى للحادث.





وأضافت النيابة، في بيان صحفي، أنها باشرت بمعاينة المكان وسماع أقوال الشهود، وتدوين إفادات المصابين بإشراف ومتابعة مباشرة من النائب العام.







وأوضحت النيابة في بيانها: "أن التحقيقات جارية ومستمرة، ويوجد تعاون مع فرق الخبرة وطواقم المباحث العامة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ظروف الحادث وأسبابه، والمسؤولية الجزائية المترتبة على كافة الأطراف المشاركة بسلوك جرمي، إيجابي أو سلبي، وذلك حفاظاً على حقوق الضحايا، وتحقيقاً للاستقرار والأمن العام".







وأكدت النيابة العامة، أنها ماضية في إجراءاتها بحزم ومهنية عالية، في سبيل اتخاذ المقتضى القانوني وفق نتائج التحقيق ومخرجاته.





وشددت على اتخاذها الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بنشر معلومات غير صحيحة أو بث الإشاعات بين أبناء شعبنا.





وتقدمت النيابة بالتعزية لذوي الشهداء والمصابين في حادثة النصيرات، كما تقدمت بالشكر لموظفي الدفاع المدني والشرطة والبلديات والطواقم الطبية على جهودهم في احتواء الحدث ومتابعة آثاره.

