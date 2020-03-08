الشركات الفلسطينية العاملة في مجال المعقمات تضاعف قدراتها الانتاجية 

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، إن الشركات الفلسطينية رفعت قدرتها الإنتاجية لإنتاج وتزويد السوق الفلسطيني بالمعقمات اللازمة في ظل ارتفاع الطلب عليها بالإضافة إلى وضع سعر عادل على هذه العبوات منعا للتلاعب بأسعارها تحت طائلة المسؤولية.



وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تلبية احتياج السوق الفلسطيني من المعقمات من قبل الموردين والمصانع.



وبينت الوزارة إلى أنه تم إدخال كميات كبيرة من المعقمات إلى محافظة بيت لحم ، بحجم 110 ملم وبسعر 2:5 شيقل بسعر التكلفة، كما أن كافة المواد الغذائية والخضروات تدخل إلى المحافظة بشكل منتظم لافتة في الوقت ذاته إلى تقديم كافة المساعدات والاحتياجات اللازمة للمواطنين بالتعاون مع الشركاء.



وأشارت الوزارة أن اغلب الشكاوى تركزت في إطار نقص المعقمات والكمامات، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الشركاء بهذا الجانب في حين لم يسجل ارتفاع أو مخالفة بشان المواد التموينية وأن الحركة التجارية تسير كالمعتاد.



ودعت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي شكوى في السوق الفلسطيني عبر الرقم المباشر 129 مما يساعد طواقم الرقابة والتفيش في ضبط وتنظيم السوق.