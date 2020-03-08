محافظ رام الله تمنع تأجير أو استضافة أي سائح أجنبي جديد تحت طائلة المسؤولية

الأجانب.





وأشارت غنام، إلى أن هذا القرار لا يشمل الأجانب الذين يعيشون منذ زمن في فلسطين والبعثات الدبلوماسية المقيمة والذين لم يخرجوا من البلاد خلال فترة انتشار فيروس كورونا.





وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية مع المحافظين وقادة الاجهزة بالتعامل مع المقيمين في فلسطين معاملة المواطن.



وبينت المحافظ غنام أن القرار عمم على كافة الفنادق، مؤكدة على ضرورة الالتزام به من قبل أصحاب الشقق السكنية و البنايات المستقلة وبيوت الطلبة، وكل من يملك أو يتصرف بعقار.





وشددت غنام، على أن الشرطة السياحة والأجهزة المختصة ستجري جولات تفتيشية لضمان تطبيق ذلك ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.







وطالبت غنام، المواطنين بالتبليغ عن أي زائر أو وافد، على الأرقام 100 أو 0569800500 أو 0568984920 موجهة شكرها لكل حريص على المجمتع.







وأكدت غنام أن محافظة رام الله والبيرة خالية من فيروس (كورونا)، متمنية السلامة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، مساء السبت، قراراً يقضي بمنع تأجير أو استضافة أي وافد جديد من السواحوأوضحت أن هذا الإجراء إحترازي لا ينفي احترامنا وتقديرنا الكامل لكافة الأجانب والوافدين، إلا أن مصلحة مجتمعنا تقتضي اتباع أعلى درجات الحرص والحذر.