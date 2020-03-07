وزارة الداخلية: سنحول للنيابة كل من يُروج لأخبار زائفة بشأن فيروس (كورونا)

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بيان صحفي، مساء السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تدعو وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار فايروس كوفيد-19( كورونا) في محافظات الوطن وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.



وان ترويج اي اخبار زائفة من شانه ان يعرض من يقوم بها الى احالته لللنيابة العامة بتهمة محاولة اثارة الفزع والتي من شانها ان تعرضه لعقوبة وللمساءلة القانونية حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية.



لذلك تشيد وزارة الداخلية من المواطنين الكرام تحري الدقة في نشر اي شيء خلال حالة اعلان الطواريء وعدم نشر او تناقل الاخبار التي من شأنها ان تمس بالامن الداخلي وبالسلم الأهلي والالتزام بما تصدره اللجنة الاعلامية المكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية.



رام الله - دنيا الوطن