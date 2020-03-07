شؤون فلسطينية

صور: كيف يقضي السياح الأمريكيين وقتهم بالحجر الصحي في بيت لحم؟

صور: كيف يقضي السياح الأمريكيين وقتهم بالحجر الصحي في بيت لحم؟
رام الله - دنيا الوطن
نشر عدد من السياح الأمريكيون المحتجزون في فندق "أنجل" مجموعة من الصور على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ،معربين عن سعادتهم من المعاملة الجيدة التي يتلقونها داخل الفندق.

وقالت "فيليس" السائحة الأمريكية المحتجزة في الفندق أن نتائج تحليل فيروس كورونا ستكون متاحة غدًا، داعيةً أصدقائها للصلاة من أجلهم ، ومن أجل موظفي الفندق الموجودون معهم في الحجر الصحي.

وكتبت "فيليس" منشوراً قال فيه أن أحد محال السوبرماركت في بيت جالا قدمت الليلة لنزلاء الحجر الصحي وجبة مكونة من الحمص وخبز البيتا ورقائق البطاطس والتمر ونسكويك وبسكويت أوريو".

كما كتبت فيليس تعليقاً ردت فيه على إعجاب أصدقائها بالتعاون الذي يبديه الجميع في التعامل مع المرض،قالت فيه:" لقد كان من المدهش أن نرى كيف استجاب هذا المجتمع لوضعنا".




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